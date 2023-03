Bianca Atzei posa sui social mostrando i segni del cesareo: attaccata da hater

Numerose critiche da parte degli utenti. Lei risponde: "E' per incoraggiare le mamme che non si vedono belle"

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver condiviso sui social delle foto in cui posa in intimo mostrando anche le cicatrici del taglio cesareo, in tanti hanno commentato il post in maniera critica.

Bianca Atzei è stata presa di mira da alcuni utenti: "Pare che ha partorito solo lei",

"Tutto ciò per far vedere che è informa", "Addio al senso del pudore", sono alcune delle critiche rivolte alla cantante.

Una polemica che l'artista ha voluto smorzare rispondendo a una di loro, che l'accusava di farlo perché "insicura" e per cercare "l'approvazione del pubblico".

"Io non sono in crisi - ha commentato -. E' un segno di incoraggiamento per tante mamme che non si vedono bene".