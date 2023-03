Assalto alle Poste di Tertenia: banditi in fuga

I malviventi hanno tentato di sfondare la porta blindata, ma il colpo è fallito

Di: Redazione Sardegna Live

Tentata rapina questa mattina a Tertenia. Nel mirino dei banditi l'ufficio postale di via Manca. Non è ancora chiara la dinamica degli eventi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Jerzu intervenuti sul posto.

Stando a quanto emerso, uno o due malviventi con il volto coperto sono entrati in azione poco dopo l'apertura dell'ufficio. Dopo aver fatto irruzione nei locali delle Poste Italiane avrebbero tentato di sfondare con delle mazze la porta blindata che separa gli uffici dall'area destinata ai clienti.

I banditi, non essendo riusciti nell'intento poiché il vetro rinforzato ha retto ai colpi, si sono poi dati alla fuga. Ad attenderli in strada c'era un complice a bordo di un'auto. I militari hanno predisposto controlli e posti di blocco in tutto il territorio ogliastrino.