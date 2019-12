Motorizzazione chiusa sino al 2 gennaio 2020: “Mancano gli impiegati”

Ancora disagi negli uffici di Pratosardo, cresce il malumore delle autoscuole della zona

Di: Alessandro Congia

Niente ferie natalizie, se così si può dire, ma la chiusura della Motorizzazione di Nuoro (dal 24 dicembre fino al 2 gennaio 2020) è dovuta unicamente alla mancanza di impiegati.

Proprio così, la situazione davvero disagevole che dura da tempo, con ripercussioni non indifferenti per almeno una quarantina di autoscuole della provincia e sui cittadini, crea problemi come il la difficoltà di prenotare un esame per la patente o solo per avere il duplicato della carta di circolazione, revisioni di camion, auto o pullman.

L’unico barlume di speranza per ora è l’impegno risolutivo con l’arrivo a Nuoro di due dei 180 ingegneri abilitati recentemente dal Ministero per gli esami di scuola guida e le revisioni.