Vento e mareggiate in Sardegna: diramato l’avviso di condizioni meteo avverse

La validità è dalla mezzanotte di domani sino alle 18.00 di lunedì 23 dicembre

Di: Antonio Caria

Un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è stato diramato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna per vento e mareggiate che sarà valido dalla mezzanotte di domani alle 18.00 di lunedì 23 dicembre.

Secondo le previsioni, sono previsti, sin dalle prime ore del mattino di domani, venti forti fino a burrasca sulle coste settentrionali, occidentali e meridionali dell’isola e sui rilievi maggiori.

I venti, che inizialmente dovrebbero soffiare da ovest, si disporranno in seguito in prevalenza da nordovest, con raffiche che potrebbero superare i valori di burrasca. Prevista un’attenuazione dalla tarda serata di lunedì. Non si escludono possibili mareggiate nelle coste esposte.