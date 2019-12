Superata la quota massima di regolazione nella diga sul Flumineddu. Marco Lampis: “Tenersi a debita distanza dal corso del fiume”

Il primo cittadino: “L'improvviso aumento della portata d'acqua rilasciata dalla diga potrebbe sorprenderci in una condizione di pericolo”

Di: Antonio Caria

Il maltempo di queste ultime non ha risparmiato neanche il territorio comunale di Escalaplano. L abbondanti piogge di queste ore hanno causato il superamento della quota massima di regolazione della diga sul Flumineddu.

Una situazione per la quale si sta procedendo a valle dell’eccesso che varia in base alle portate di ingresso. “Oltre alla quantità d'acqua che dai vari ruscelli confluisce nel tratto del Flumineddu che attraversa il nostro territorio a valle dello sbarramento, si sta riversando sullo stesso fiume una grande quantità d'acqua, che ha una portata variabile, cioè che cambia continuamente”, ha dichiarato il Sindaco Marco Lampis.

Il Consiglio del primo cittadino è quello di “Tenersi lontani dal corso del Flumineddu e dalle strade campestri, comunali, vicinali, interpoderali e poderali, che lo intersecano e lo costeggiano” in quanto “L'improvviso aumento della portata d'acqua rilasciata dalla diga potrebbe, infatti, sorprenderci in una condizione di pericolo, che solo pochi minuti prima si presentava come una posizione sicura e lontana dal corso d'acqua”.

“Tutti, indistintamente, siete invitati a tenervi a debita distanza dal corso del Flumineddu. Non sottovalutate – conclude Lampis – quel fiume e non fatevi prendere dalla curiosità o dalla voglia di strappare un selfie accanto alla piena. Potrebbe rivelarsi molto pericoloso”.