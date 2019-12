Paura a Isili, tracima la diga Is Barrocus: strade di campagna come fiumi

La 128 che collega il paese con Serri è un lago così come le campagne

Di: Redazione Sardegna Live

Massima allerta ad Isili dove a causa delle abbondanti piogge la diga di Is Barrocus ha tracimato. Non è ora possibile transitare nella strada a valle e in una delle strade che portano allo sbarramento si è verificata una frana. Sul posto è intervenuta una ruspa per liberare la carreggiata.

Allagate le campagne tra Isili e Serri così come 128 che collega i due centri.

Le strade rurali sono come fiumi e gli allevatori attendono il pomeriggio per una tregua che stando alle previsioni difficilmente arriverà.