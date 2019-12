Pane carasau: come ridargli croccantezza. Lo sapevate?

Il vostro pane sarà nuovamente friabile e squisito come appena cotto.

Di: Redazione Sardegna Live

Come sappiamo, il pane carasau ha una lunga conservazione. Veniva preparato dalle donne e serviva ai pastori, che per lunghi periodi rimanevano fuori di casa perché impegnati nella cura delle greggi.

Questa specialità della nostra Isola non può mancare sulle tavole dei sardi. La sua croccantezza e versatilità lo rendono un prodotto unico.

E’ necessario conservarlo in contenitori o buste ermetici. Ma a quanti di voi è capitato di mangiarlo "molle", magari proprio perché non conservato al meglio? Questo accade perché quel pane ha assorbito umidità.

Ma non c’è nulla da temere! Alcuni pensano, infatti, che non ci sia più nulla da fare, ma invece basterà ripassare il disco in un forno, anche microonde: 30 secondi alla massima potenza.

Il vostro pane sarà nuovamente friabile, croccante come appena cotto.

Provatelo subito! Servitelo caldo per i vostri ospiti a Natale.