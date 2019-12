Fuga di un ladruncolo sui tetti di via Premuda, la Polizia ferma due persone: le accuse sono di rapina e spaccio di droga

In mattinata conferenza stampa in Questura

Di: Alessandro Congia

Alla fine “l’intrepido uomo ragno” (lo si vede nel servizio precedente in un video mentre scappa dal tetto di una palazzina di via Premuda), ha un nome e un cognome.

Da un controllo su uno scooter rubato in via Premuda gli agenti della Squadra Volante (guidati dal dottor Massimo Imbimbo), hanno fermato due persone: una è stata individuata come l’autore di diversi furti e una rapina in casa, perpetrati nella zona di Quartu, l’altra è stata arrestata per spaccio di droga.

I dettagli verranno illustrati questa mattina, in una conferenza stampa, alle ore 11 presso l’aula Mastino della Questura.

*** Notizia in aggiornamento ***

