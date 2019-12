Scene da film a San Michele: scappa dal tetto di una casa, cade su una tettoia e viene inseguito dai poliziotti. VIDEO

Un movimentato episodio ripreso da un cellulare, il video finisce in rete: le Volanti del 113 in via Premuda bloccano (dopo una rocambolesca fuga) un uomo

Di: Alessandro Congia

Un video di poco più di due minuti, in cui viene filmata la rocambolesca fuga di un uomo, braccato dai poliziotti delle Volanti del 113, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo: il soggetto, inizialmente, viene ripreso mentre si cala dal tetto di una palazzina di via Premuda, a San Michele.

Poi, “l’intrepido uomo ragno” riesce ad arrivare quasi all’ultimo piano dell’edificio, per scappare, ma improvvisamente perde l’equilibrio e cade su una tettoia sfondandola.

Riesce ad alzarsi, scavalca u muretto e inizia a correre verso piazza San Michele inseguito dagli agenti delle Volanti che, nel frattempo, avevano circondato il palazzo: l’uomo verrà poi bloccato e accompagnato in Questura. In mattinata gli aggiornamenti sull’episodio, durante una conferenza stampa dove saranno illustrati i dettagli di un altro fermo per droga, rapine e furti.

