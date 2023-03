Cagliari. La fauna del Parco di Monte Urpinu si arricchisce di 13 nuovi anatroccoli

Gli ultimi arrivati vanno a unirsi agli altri 14 esemplari nati la settimana scorsa

Di: Redazione Sardegna Live

Cresce la fauna del Parco di Monte Urpinu, a Cagliari, con la nascita, nei giorni scorsi, di 13 anatroccoli dati alla luce da mamma anatra Gioia. Gli ultimi arrivati vanno a unirsi agli altri 14 esemplari nati la settimana scorsa da mamma anatra Carlotta. Le due nidiate sono ospitate, in spazi separati, nella grande voliera centrale in prossimità dell'ingresso di via Leo.

“L’Amministrazione dà il benvenuto ai nuovi ospiti del Parco che nei prossimi anni saranno compagni di giochi di tanti cagliaritani piccoli e grandi. A breve, quando i pulli saranno un più grandi, organizzeremo una visita guidata con alcune scolaresche per dare il benvenuto ufficiale ai nuovi nati” il commento del vice Sindaco e Assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius.