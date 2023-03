Sagra degli Agrumi di Muravera: via alle domande di partecipazione

L'evento in programma dal 21 al 25 aprile

Di: Redazione Sardegna Live

L'Amministrazione Comunale di Muravera, in collaborazione con l'Associazione “Pro Loco Murera”, organizza la 49^ Sagra degli Agrumi.

L'attesissimo appuntamento di musica, folklore e spettacolo si terrà dal 21 al 25 Aprile 2023. Gli operatori interessati a partecipare alla sfilata in occasione della 49ª Sagra degli Agrumi, che si terrà domenica 23 Aprile, dovranno comunicare la propria manifestazione di interesse a partecipare all'evento e la propria disponibilità, compilando i moduli scaricabili dal sito del Comune (qui il link alla pagina) e trasmettendoli esclusivamente al seguente indirizzo: muraverasagraagrumi@gmail.com, entro e non oltre il 12 marzo 2023.

L'EVENTO. La Sagra degli agrumi, giunta oramai alla 49°esima edizione, rappresenta l'evento caratterizzante della Città di Muravera. Nata con l’intento di riscoprire segni e testimonianze del proprio passato, persiste nelle linee di base con l’obiettivo di promuovere nella popolazione, sempre con più convinzione, la riscoperta e la riappropriazione della propria identità.

La manifestazione è una preziosa occasione per ammirare, in un percorso che si snoda lungo le strade del centro, i magnifici colori degli abiti e dei gioielli tradizionali dei paesi di quasi tutta l'Isola. La cultura e le tradizioni della Regione Sardegna vengono raffigurate attraverso la sfilata dei gruppi in abiti della tradizione sarda, a cavallo e con le "traccas", oltre che di cori, strumentisti e artisti.

Una giornata di festa, in cui l'identità del popolo sardo si concretizza in una tavolozza infinita di colori, di sonorità senza tempo e acrobazie audaci. Un'atmosfera familiare e affascinante che sorprende ogni anno e rende immortali usi e costumi di questa terra magica.