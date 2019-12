Tornano i clochard in via Roma, Francesco Caddeo: “Mi hanno anche minacciato, ho già presentato denuncia ai Carabinieri”

Un’assurda situazione che riguarda ancora la presenza dei senzatetto che, stando a quanto detto dal commerciante cagliaritano, hanno urinato e sporcato nuovamente l’area sotto i portici

Di: Alessandro Congia

“Ho cantato vittoria troppo presto. Sono tornati,stanno riportando tutta la loro roba,hanno fatto la pipì in terra e sui muri ridendomi in faccia e come se non bastasse mi hanno assicurato che mi avrebbero ammazzato e bruciato il locale”.

Francesco Caddeo, titolare del locale “Locanda Caddeo”, è incredulo: nonostante l’intervento risolutore di Comune di Cagliari e operai che hanno bonificato la zona sotto i portici di via Roma, accanto alla Gelateria Peter Pan e Locanda Caddeo (dove gli odori nauseabondi di urina, feci e sporcizia erano insopportabili), i clochard sono tornati e stavolta pare siano volate anche minacce pesanti contro Francesco Caddeo, il quale ha già presentato denuncia ai Carabinieri. Sul fatto è stato nuovamente informato anche l’assessore competente, Alessandro Guarraccino.

La comunicazione del Comune di questa mattina

Ripulita a fondo tutta l'area, un'operazione condotta dall'assessorato all'Igiene del Suolo, guidato da Alessandro Guarraccino, di concerto con gli agenti della Polizia municipale, che hanno provveduto a spostare anche alcuni clochard che bivaccavano lì da tempo. Riportata dunque una situazione di decoro in un'area di pregio del centro città.