Maltempo: allerta arancione in alcune zone della Sardegna

La validità è dalle 18.00 di oggi alle 20.00 di domani

Di: Antonio Caria

Nuova allerta meteo da parte del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna.

Per quanto riguarda Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro è stato diramato un’avviso di criticità ordinaria (giallo) per rischio idrogeologico mentre per quello idraulico sarà criticità moderata (arancione) nel Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro e ordinaria (giallo) nel Campidano e Iglesiente.

