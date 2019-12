Natale 2019: Confcommercio, 125 euro la spesa per i regali

Faedda: «La risorse disponibili non crescono, sotto l’albero prodotti tipici e alimentari»

Di: Redazione Sardegna Live

Il Natale è alle porte e secondo una stima dell’ufficio studi di Confcommercio quest’anno la spesa per i regali si manterrà in linea con quella degli ultimi due anni.

Ogni sardo spenderà circa 125 euro, replicando il dato del 2018, di poco superiore rispetto a quella del 2017 (120 euro).

È ciò che emerge dal rapporto “Consumi di dicembre e previsioni di spesa per Natale”. Secondo il presidente di Confcommercio Sardegna Nando Faedda: «Aumenta la propensione delle persone e delle famiglie a fare i regali anche se le risorse disponibili non crescono».

Sotto l’albero andranno in prevalenza alimentari e prodotti tipici (16 per cento), il 13 per cento sceglierà invece ebook e libri, e i giocatoli per i bambini, che copre il 55 per cento delle risposte affermative da parte dei consumatori.

Il restante del campione acquisterà abbigliamento, accessori, e prodotti di profumeria e cura della persona.

Le gioiellerie che oggi offrono prodotti anche di moda come charm e accessori conservano un 3 per cento di preferenze.

«È molto importante prediligere gli acquisti presso i piccoli negozi che animano e fanno vivere i nostri centri cittadini», ha dichiarato il presidente Faedda.