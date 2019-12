Ha il reddito di cittadinanza ma smerciava la droga: in manette un 34enne arrestato dai Carabinieri

Recuperato 1 Kg e 300 grammi di cocaina. Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Giovanni Battista Pinna, 34enne, cagliaritano, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari (coordinato dal Maggiore Michele Lastella), con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrato 1 Kg e 300 grami di cocaina.

Pinna si spostava frequentemente tra via Castelli (a Tuvumannu) e il terreno a Santu Lianu a Quartu: proprio su un appezzamento nella zona i militari hanno recuperato lo stupefacente, che se immesso e venduto nel mercato della droga avrebbe fruttato tra i 70 e i 200mila euro.

L’abitazione - è stato precisato in conferenza stampa in via Nuoro, sede del Comando Provinciale dei CC - era protetta da un sistema di videosorveglianza esterno, le indagini dei Carabinieri hanno anche fatto emergere che sia lui che la ragazza percepissero il reddito di cittadinanza. Pinna si trova tuttora recluso a Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.