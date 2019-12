“A pitzinnu mi torro”: il Natale di Ollolai dei bambini si colora di musica e danze con i bambini di tutta la Sardegna

Domenica 22 dicembre un grande raduno di Mini Folk, musica dance e grandi nomi dello spettacolo

Di: Redazione Sardegna Live

Il Natale in Barbagia fa tappa a Ollolai, tra voci, danze e colori di un’isola che guarda al futuro: “A pitzinnu mi torro” è il nome dell’evento in programma domenica 22 dicembre, presentato da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu e animato da centinaia di bambini provenienti da tanti paesi della Sardegna.

Sul palco della Palestra Scolastica si alterneranno le piccole realtà del folklore isolano e artisti in erba che si cimenteranno nelle diverse discipline dello spettacolo, tra canti e poesie, balli e virtuosismi musicali. Ospiti in scaletta: Maria Giovanna Cherchi, il giovane musicista Giacomo Vardeu e il Gruppo Folk “Balladores” di Ollolai accompagnato da Riccardo Soro.

La manifestazione, organizzata da Ollolai Capitale in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro loco e il patrocinio del Comune di Ollolai e della Regione Autonoma della Sardegna, nasce per valorizzare la stagione più felice dell’esistenza che include l’infanzia, l’adolescenza e i giovanissimi in generale.

Il progetto sposa diverse finalità: mira al richiamo di turisti e visitatori e poggia sullo scambio culturale e delle esperienze, sui valori della socialità, dell’aggregazione, con ricadute importanti anche sul piano economico.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta da Sardegna Live e vedrà l’alternanza di diverse formazioni provenienti da Ittiri, Samugheo, Ollolai, Macomer, Orosei, Ovodda, Pozzomaggiore, Padria, Mara, Orune. Un grande “ballu tundu” con tutti i bambini chiuderà la giornata di festa, con musica e rinfresco per tutti i protagonisti.