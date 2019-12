Castelsardo. Dall’1 gennaio il nuovo calendario della raccolta differenziata

Capula e Fiori: “Aumentare la percezione di decoro cittadino”

Di: Antonio Caria

È stato reso noto dall’Amministrazione comunale di Castelsardo e dalla ditta Econova, il nuovo calendario della raccolta differenziata porta a porta che sarà in vigore dall’1 gennaio.

In questi giorni, il personale della ditta è impegnato nella consegna domicilare del materiale: un pieghevole informativo rivolto alle utenze domestiche e/o il calendario informativo rivolto alle utenze commerciali, la lettera firmata dall’Amministrazione Comunale e l'”Ecobolario” rifiuti dalla A alla Z.

Semore nel corso del prossimo mese saranno disponibili sia l'app Junker che consentirà di conoscere, in tempo reale, la corretta collocazione dei diversi materiali semplicemente fotografando il codice a barre con la fotocamera dello smartphone, che l'apposita sezione web, presente all’interno del sito istituzionale del Comune, in cui sarà possibile effettuare il download di tutti i materiali informativi.

Saranno ridotti da 2 a 1, i giorni di conferimento della frazione secco residuo, mentre è previsto un servizio di "ritiro pannoloni e pannolini", su richiesta al numero verde, tre volte a settimana.

Per quanto riguarda lo spazzamento meccanizzato verrà effettuato quotidianamente e lo svuotamento dei cestini gettacarte, nel periodo estivo, verrà effettuato anche nella fascia pomeridiana. Previsto anche il diserbo termico, per l'eliminazione delle erbacce presenti sui marciapiedi, due volte l’anno.

Come rimarcato dal Comune “Tali variazioni sono state rese necessarie al fine di ottimizzare sia in qualità che quantità in termini di percentuale di raccolta differenziata, che attualmente si attesta intorno al 75 % di materiale differenziato avviato a recupero. La percentuale raggiunta è decisamente migliorabile, la riduzione del conferimento, e dunque del quantitativo della frazione secco residuo contribuirebbe ad innalzare ulteriormente la qualità della raccolta differenziata, generando vantaggi sia in termini ambientali che economici, o almeno contribuendo a limitare i costi”.

“Per migliorare i buoni risultati fin qui raggiunti ed aumentare la percezione di decoro cittadino – hanno dichiarato il Sindaco Antonio Maria Capula e l’Assessore alla Politiche Ambientali Roberto Fiori - invitiamo ad adeguarvi, con impegno e responsabilità, sin dal 1° gennaio 2020, alle disposizioni elencate nelle nuove guide e a porre sempre la massima attenzione nel separare correttamente i diversi materiali, depositare in maniera ordinata i contenitori, all’esterno delle abitazioni o esercizi commerciali, non utilizzare i cestini getta-carta presenti sul territorio comunale, come “cassonetti”, rispettare i giorni e gli orari di conferimento”.