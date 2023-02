Portovesme, Pais: “Governo e azienda salvino i posti di lavoro”

Il consigliere regionale si rivolge al Governo Nazionale e l’azienda Portovesme Srl

Di: Redazione Sardegna Live

Sostegno e solidarietà, nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza della Portovesme Srl e delle loro famiglie, sono stati espressi questo pomeriggio dal Presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Il Consiglio regionale vigilerà affinché vengano date risposte immediate e certe ai lavoratori diretti e indiretti dell’azienda”.

Per il Presidente Pais non c’è tempo da perdere: “Sappiamo che da parte del Governo nazionale c'è il massimo impegno per trovare soluzioni concrete per la Portovesme Srl e confidiamo sulla ripresa della produzione e sulla salvaguardia dei livelli occupativi. Attendiamo con fiducia l’incontro fissato, per venerdì 3 marzo a Roma, dal ministro del MIMIT Adolfo Urso. Un tavolo importante, che vedrà la partecipazione dei rappresentanti della Regione Sardegna, delle istituzioni locali, dell’Azienda e delle parti sociali, che potrebbe dare risposte positive a una vertenza che coinvolge l’economia dell’intera Sardegna”. Conclude il consigliere

Nel video le immagini dalla ciminiera dell’impianto Kss della Portovesme srl, a cento metri d’altezza, dove sono saliti quattro lavoratori per protestare contro la crisi dell’area industriale del Sulcis Iglesiente e l’assenza di risposte da parte della Regione sulla questione energetica.