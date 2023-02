Omicidio Ghilarza: anziano pestato e ucciso per rapina, a giudizio due fratelli

In abbreviato davanti al gup di Oristano il 12 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Compariranno davanti al gup del tribunale di Oristano, Marco Mascia, il 12 maggio prossimo i fratelli Rubens e Brian Carta, di 32 e 28 anni, accusati dell'omicidio a scopo di rapina di Tonino Porcu, il 78enne allevatore in pensione pestato e ucciso nella sua abitazione a Ghilarza, la notte tra il 21 e il 22 febbraio 2022.

Nell'udienza di questa mattina, i difensori dei due imputati, Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio Messina, hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato e hanno sollevato una eccezione di parziale inutilizzabilità degli atti su cui il gup si è riservato di decidere. Richiesta alla quale si sono opposti il pm Marco De Crescenzo e l'avvocato Luciano Rubattu, che tutela i parenti della vittima, oggi costituitisi parte civile.

Stando alla ricostruzione dell'accusa, i fratelli Carta sarebbero entrati nell'abitazione dell'anziano sfondando una finestra.

Dopo aver messo tutto a soqquadro, si sarebbero impossessati di duemila euro nascosti in una scatola. Prima di fuggire, sarebbero stati scoperti dal padrone di casa. L'uomo sarebbe stato successivamente brutalmente aggredito e picchiato a morte. Il corpo fu trovato il giorno dopo dalla signora delle pulizie e dal nipote.

Nell'abitazione i carabinieri trovarono numerose tracce di sangue, poi repertate dagli esperti del Ris. Il cerchio delle indagini si chiuse attorno ai due fratelli, che conoscevano bene le abitudini di Porcu: la vittima, infatti, era il proprietario delle mura del bar che gestiva Rubens Carta. Gli imputati sarebbero stati a conoscenza del denaro custodito in casa. Da qui la decisione di rapinarlo.

La svolta arrivò il 9 marzo 2022 - il giorno in cui Ghilarza chiedeva giustizia per Tonino Porcu con una fiaccolata - quando i due vennero arrestati. Rubens in quell'occasione ammise le proprie responsabilità.