Portovesme, il ministro Urso convoca d’urgenza tavolo il 3 marzo

Invitati rappresentanti della Regione, istituzioni locali, azienda e parti sociali

Di: Redazione Sardegna Live

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dato disposizione di convocare con urgenza il tavolo su Portovesme per venerdì 3 marzo alle ore 10. Al tavolo, presieduto dal sottosegretario delegato alle crisi industriali Fausta Bergamotto sono stati invitati rappresentanti della Regione Sardegna, istituzioni locali, azienda e parti sociali.

“Abbiamo il dovere di dare risposte rapide, e questa volta concrete, alle famiglie dei lavoratori della Portovesme Srl. Tutte le istituzioni coinvolte devono far sì che quanto ipotizzato e promesso ai tavoli di crisi nella scorsa legislatura sia finalmente realizzato” ha dichiarato, in una nota, la viceministra all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, in merito alla protesta in corso da parte degli operai del Sulcis Iglesiente che stamani sono saliti su una ciminiera a 100 metri d'altezza per cercare di scongiurare la cassa integrazione, che potrebbe partire da domani, e la fermata degli impianti.