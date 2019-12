Incidente alle porte di Pirri: due donne finiscono all’ospedale

Una Fiat Punto a seguito dell'urto con un'altra auto si è ribaltata terminando la sua corsa nella carreggiata di marcia opposta

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale si è verificato questa sera alle porte di Pirri.

Una Daewoo Matiz, mentre percorreva la via Torricelli con direzione di marcia Via Flavio Gioia, proprio in prossimità dell’incrocio, si è scontrata con una Fiat Punto che a seguito dell'urto si è ribaltata terminando la sua corsa nella carreggiata di marcia opposta.

Le due donne alla guida delle auto sono state subite soccorse e accompagnate all’ospedale Marino in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di legge.