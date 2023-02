Cagliari. Carica la stufa e scoppia l’incendio in casa

Paura per una donna in un appartamento in via Sforza

Di: Redazione Sardegna Live

Attimi di paura, questa mattina, per un incendio scoppiato in un’abitazione al terzo piano di un edificio di Piazza Sforza, a Cagliari. Le fiamme sono partite accidentalmente durante il rifornimento di una stufa a liquido.

Fortunatamente la donna che aveva appena riempito il serbatoio della stufa non è stata raggiunta dalle fiamme e non è stato necessario l’arrivo del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Ancora da effettuare la stima dei danni.