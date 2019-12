Edilizia scolastica. Solinas: “Costruire in Sardegna una scuola moderna ed efficiente”

Il Governatore: “Più fondi per gli istituti sardi”

Di: Antonio Caria

“Siamo impegnati a costruire in Sardegna una scuola moderna ed efficiente contrastando il fenomeno della dispersione e offrendo un servizio orientato a soddisfare i bisogni formativi e culturali di tutto il territorio regionale. E il progetto Isc@la, che ha già dotato il sistema sardo di strutture più moderne, rientra tra le buone pratiche in ambito di edilizia scolastica”.

A rimarcarlo è stato il presidente della Regione, Christian Solinas, dopo l’approvazione della delibera approvata dalla Giunta che va a completare l’iter relativo al contratto di finanziamento stipulato con Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di interventi di edilizia scolastica.

Due i contratti interessati: il primo è il mutuo per risorse assegnate che ammontano a 53 milioni di euro e che finanziano 73 interventi in altrettante scuole. Il secondo contratto allunga il periodo da ottobre 2019 a novembre 2020 dando la possibilità agli Enti in ritardo di completare gli interventi in corso.