Alghero. prosegue l’attività di pulizia di coste e cale

Conoci: “Rimuovere il relitto della Maddalenetta”

Di: Antonio Caria

In questo periodo, il servizio Ecologia del Comune di Alghero è impegnato per la la pulizia di rifiuti ingrombanti non solo in città ma anche lungo le coste. Nello specifico, gli interventi, portati avanti in sinergia con la locale Guardia Costiera, hanno riguardato Cala del Vino, Bantine Sale, Cala Lapide e Grotte di Costa.

“L’obbiettivo – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci – è rivolto all’isolotto della Maddalenetta, dove da almeno un decennio giace il relitto di un’imbarcazione a vela. Una brutta immagine alla quale vogliamo porre rimedio”.

La sua presenza, infatti, è stata oggetto di diverse segnalazioni e “lamentele” anche da parte delle associazioni ambientaliste che in ciò che ormai resta dell’imbarcazione hanno sempre visto un potenziale pericolo d’inquinamento per l’ambiente marino e costiero.

“L’intento è di adoperarsi per la rimozione – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis – con un iter non proprio fluido, ma vorremmo chiudere la procedura entro e non oltre la prossima stagione estiva. Stiamo attivando delle buone pratiche di collaborazione con la locale Capitaneria di Porto che ha accolto con entusiasmo la proposta, attivandosi sin dai primi giorni d’insediamento del nuovo Comando”.

Un intervento, questo, che potrebbe essere attuato già dalla prossima primavera.