Nubifragio nel cagliaritano, la pioggia continua a creare disagi: ancora decine di interventi dei Vigili del Fuoco

Il maltempo da ieri sera sta imperversando diversi comuni dell’hinterland

Di: Alessandro Congia

Dalla serata di ieri una perturbazione sta imperversando il sud Sardegna e la provincia di Cagliari, nella notte sono proseguiti gli interventi di soccorso per automobilisti in difficoltà ed evacuazioni da alcune abitazioni invase di acqua e fango, le zone più colpite nei pressi della strada statale 125, le località Is Tasonis frazione del comune di Sinnai dove le squadre di pronto intervento dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza alcuni automobilisti che sono rimasti bloccati nella strade limitrofe che portano in alcuni centri abitati di case sperse della zona dove hanno operato anche il Nucleo Sommozzatori e SA (soccorritori acquatici), la località Tomba dei Giganti, un centro abitato di case sparse nei pressi della SS.125, dove hanno operato la squadra SAF (speleo alpino fluviale) insieme ad una volante della Polizia di Stato dove hanno provveduto ad evacuare alcune famiglie tra cui bambini e anziani rimasti bloccati nelle proprie abitazioni senza corrente elettrica, e le strutture e le strade invase da detriti e fango;

un 'altra località colpita e nei pressi della strada statale 387 in un centro abitato di case sparse in territorio del comune di Soleminis dove nella notte oltre le squadre di pronto intervento, si è recato il funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco e insieme al Sindaco e l'assessore ai servizi tecnici, si è deciso di far evacuare tre famiglie tra cui anche una coppia di coniugi anziani, che hanno trovato sistemazione in una struttura messa a disposizione dal comune.

Nella giornata di oggi oltre a richieste che continuano a pervenire alla sala operativa del 115, risultano ancora in coda una ventina di interventi,

le squadre di pronto intervento della sede centrale, stanno effettuando verifiche tecniche su muri di contenimento, svuotamenti in alcune abitazioni e strutture delle località coinvolte.