Perseguitava da tempo le due dipendenti di un bar del centro, cittadino senegalese arrestato dalla Polizia

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Cagliari, gli investigatori della Terza Sezione - Reati Contro la Persona - della Squadra Mobile ha eseguito la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Ndao Hamady, nato in Senegal, classe 1991.

L’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile ha acclarato la responsabilità del cittadino straniero in ordine ad una grave condotta persecutoria posta in essere ai danni di due dipendenti di un bar del centro cittadino sito in via Roma per oltre un mese a decorrere dall’ottobre scorso.

Quasi ogni giorno e per l’intero arco della giornata il cittadino senegalese sostava davanti al bar, osservando i movimenti delle due commesse con aria intimidatoria, minacciandole e molestandole, cagionando loro un grave e perdurante stato di ansia, impedendo in tal modo di lavorare serenamente. In un’occasione il cittadino straniero si era anche impossessato di alcune bevande senza pagarle.

Tale condotta illecita veniva attuata nonostante Ndao fosse già stato condannato precedentemente per il medesimo reato e su di lui gravasse la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime. Dopo le formalità di rito, Ndao è stato condotto presso la casa circondariale di Uta.