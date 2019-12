Coldiretti Nuoro Ogliastra: “Per Natale spese e regali a km 0”

Sabato all’insegna “Dell'Isola Buona - La Terra dei Tesori”

Di: Antonio Caria

“Per Natale? Fai un regale etico e originale, acquista i prodotti di Campagna Amica a km0, freschi, di stagione, sostenibili, buoni, garantiti, prodotti dalle aziende del tuo territorio”.

Questo l’appello lanciato da Coldiretti Nuoro Ogliastra per sabato 21 dicembre per l’iniziativa “dell'Isola Buona - La Terra dei Tesori” che si terrà locali dell’ex artiglieria, in via Sardegna, a partire dalle 11.00

Saranno presenti le aziende del territorio che producono marmellata e liquore di pompia, ortofrutta, olio extravergine, lumache, agricosmesi, vino, birra agricola, erbe officinali, oli essenziali, idrolati, pasta, formaggi, miele, castagne.

Inoltre è prevista anche la presenza dei cuochi contadini degli agriturismo e i truck food che prepareranno menù a km0 e le ricette natalizie con i prodotti della aziende di Campagna Amica, l’agnello Igp di Sardegna e il maialetto. Non mancherà l’apertura del tradizionale mercato del sabato nell’Exmè.