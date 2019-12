Maltempo in Sardegna. Disagi e allagamenti nel sud dell’Isola

Tragedia sfiorata a Soleminis per un furgone con tre persone a bordo travolto dall'acqua

Di: Redazione

Ancora disagi per il maltempo in Sardegna a causa di allagamenti in seguito ai violenti nubifragi che si sono abbattuti nel sud dell'isola nella tarda serata di ieri.

Pioggia anche durante la notte ma senza emergenze, secondo quanto si apprende dalla protezione civile regionale.

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per prestare soccorsi in case isolate e ad automobilisti in difficoltà: problemi di traffico vengono segnalati sulla 387 dove ieri, nel territorio di Soleminis, si è sfiorata la tragedia per un furgone con tre persone a bordo travolto dall'acqua. Tutti, per fortuna, sono riusciti a mettersi in salvo.

I maggiori problemi, con sub e i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco in azione sino a tarda notte, si sono avuti nelle campagne di Dolianova, Sinnai e Quartucciu.

Allagamenti sono stati segnalati anche nel comune di Domusnovas e sulla statale 126 nel territorio di Guspini. Stamane si registrano ritardi sulla linea ferroviaria dell'Arst che nella serata di ieri, a causa di una frana, era stata interrotta tra Soleminis e Dolianova.

I primi treni potranno subire ritardi o soppressioni ma e quindi sono stati predisposti i servizi con autobus sostitutivi.