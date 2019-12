Anap. Paola Montis farà parte dei vertici nazionali

La presidente regionale: “Importante riconoscimento per tutta la Sardegna”

Di: Antonio Caria

Paola Montis farà parte del comitato nazionale di Anap. L’attuale presidente l’Associazione dei Pensionati di Confartigianato Sardegna, sarà l’unica donna in Italia che ricoprirà quel ruolo. La nomina è arrivata nel corso dell’ultima assemblea nazionale che ha visto l’elezione a presidente del maceratese Guido Celaschi.

“E’ un obiettivo che ci eravamo prefissi 4 anni fa e che siamo riusciti a realizzare – queste le sue parole – grazie all’impegno di tutte le persone che giorno dopo giorno lavorano nel sistema regionale di Confartigianato in Sardegna. La trasmissione del saper fare, la continuità dell’esperienza artigiana che si tramanda tra generazioni sono un bene prezioso che va difeso perché costituisce le fondamenta del nostro sistema imprenditoriale e produttivo. E l’Anap, quale componente del Sistema Confartigianato, continuerà a lavorare per diffondere questi valori, per qualificare l’offerta dei servizi e per accrescere la propria rappresentatività”.

“Nella nostra Isola, gli over 65 sono quasi 400mila duecentomila e rappresentano il 24% della popolazione – ha aggiunto la Montis – ascoltare e rispondere alle necessità della terza età è quindi di primaria importanza. Anap Sardegna, insieme a Confartigianato regionale, sta facendo la propria parte, individuando politiche di sostegno all’invecchiamento attivo e strategie di welfare sociale, mirate alla terza età. Sui temi della salute e della sicurezza ci giocheremo il nostro futuro. Salute, sicurezza della persona anziana e lotta alla solitudine sono temi da presidiare: come Anap Sardegna, con la forza di oltre 5.000 soci e nel rispetto di chi ci ha scelto e continua a sceglierci, faremo la nostra parte”.