Notte di apprensione a Villacidro: due pastori dispersi trovati sul tetto della propria auto

La strada rurale che percorrevano si era trasformata in un fiume

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di apprensione a Villacidro nella serata di ieri. A causa delle forti piogge una strada rurale in località Fulixi si è letteralmente trasformata in un fiume mentre due pastori la attraversavano a bordo di un auto. I due si sono rifugiati nel tettuccio del veicolo. Dopo alcune ore sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco che li hanno tratti in salvo.

In municipio è stato istituito il centro operativo comunale, con la supervisione del sindaco Marta Cabriolu e della comandante della polizia municipale Paola Campesi. Il sindaco ha convinto una disabile residente in località Fulixi a lasciare precauzionalmente la sua abitazione fino a che l'emergenza non rientra.

Ulteriori disagi in paese sono stati causati dai pozzetti saltati nelle vie Roma, Nazionale e Farina e una casa allagata in via San Gavino. Allagato anche il canile comunale. I carabinieri della Compagnia di Villacidro, gli agenti di polizia municipale, la compagnia barracellare e la protezione civile hanno operato per tutta la notte per garantire la sicurezza dei cittadini.