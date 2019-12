Scandalo fanghi a Magomadas, la società risponde: "Offesi e indignati: nessuna scoria o rifiuti pericolosi"

1) Qui non ci sono né SCORIE né RIFIUTI PERICOLOSI

2) Seguiamo la logica: davvero pensate che un’azienda di questa portata si possa costruire dall'oggi al domani? Senza anni e anni di studi, di pratiche burocratiche, di estenuanti iter autorizzativi? Pensate davvero che una giovane azienda come la nostra, creata da persone che vivono in un paese di poche centinaia di anime in un posto sperduto, abbia tutto il potere che ci è stato attribuito? Pensate davvero che un’impresa del genere possa aver “comprato” le autorizzazioni necessarie, corrompendo come tanti hanno sostenuto TUTTE le istituzioni preposte, compresi corpi di Polizia, Guardia Forestale, Carabinieri, NOE? Pensate davvero che camion con rifiuti illeciti possano girare allegramente ed imbarcarsi sui traghetti senza controlli e senza i prescritti documenti? Pensate davvero che se ci fossero rifiuti illegali, questi si seppellirebbero alla luce del giorno nel totale silenzio delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine? Sapete cosa facciamo nel nostro impianto?

Nessuno ce lo ha mai chiesto".

E poi il terzo punto: "Noi non smaltiamo rifiuti. Noi li RECUPERIAMO: solo ed esclusivamente fanghi di depuratori, totalmente inoffensivi. Sapete che fino a poco tempo fa la normativa prevedeva che potessero essere sversati direttamente in agricoltura? Sapete che in Sardegna lo si fa ancora oggi? Fortunatamente la normativa di riferimento sta diventando sempre più stringente, prevedendo che diventi obbligatorio il trattamento e il recupero dei fanghi prima di un loro qualsiasi utilizzo".

E proprio nell'ambito di queste evoluzioni nascerebbe l'idea imprenditoriale di Geco. Fare un impianto all'avanguardia, tra i primi in Italia, che attraverso un processo industriale "recuperi i fanghi, trasformandoli in un ammendante compostato misto, che altro non è che un concime utilissimo all'agricoltura, che si sostituisce ai fertilizzanti chimici. Il tutto - spiegano i responsabili - con analisi chimiche rigorose e controllate da vari laboratori di analisi".

"Se l’Onorevole Mauro Pili ci avesse riferito delle sue paure - prosegue il comunicato -, lo avremmo certamente invitato ad entrare all’interno dell’impianto, gli avremmo mostrato carte, documenti, analisi, e quant’altro necessario al fine di fugare ogni dubbio in merito. Non avremmo avuto nessuna difficoltà a fargli visitare l’impianto. La Geco ha già ricevuto nei mesi scorsi controlli: Polizia, Carabinieri, Forestale, Provincia. E tutti i controlli hanno dato gli stessi risultati: GECO ESISTE ED È IN REGOLA".

"La Geco fin dalle prime fasi di progettazione dell’impianto ha sempre avuto a cuore l’obiettivo di limitare il più possibile qualsiasi disagio, installando di propria iniziativa un modernissimo abbattitore di odori, per quanto non previsto dalla normativa. Non vi dovete meravigliare che gli operai indossino maschere, perché qui, a differenza di altre imprese, le norme sulla sicurezza vengono rispettate rigorosamente. Veniteli a guardare in faccia questi ragazzi a cui è stato detto di tutto senza che avessero diritto di difendersi. Venite a parlare con noi. Chi vive in Planargia sa chi siamo, conosce le nostre famiglie, sa che siamo persone oneste che mai avvelenerebbero la terra dove vivono. Qual è la nostra colpa? Non essere emigrati quando potevamo vivere con molti meno grattacapi e forse guadagnando di più? Vivere dignitosamente e senza lussi del nostro lavoro? Non dipendere dall'assistenzialismo e dall'elemosina del politico di turno? Essere assunti in regola e con i contributi pagati?".

"Caro Onorevole Pili - concludono -, noi crediamo che il dovere di ogni sardo sia lottare per la propria famiglia, per i propri amici, per la propria terra. Oggi noi lo stiamo facendo. A testa alta e senza avere paura del confronto, per questo la nostra porta è sempre aperta agli organi di comunicazione, agli organismi di controllo (com’è ovvio) e a tutte le persone in buona fede. Ma non tollereremo altre calunnie o diffamazioni, giacché non si può rovinare la reputazione delle persone così alla leggera".