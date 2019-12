La Dinamo batte Ankara nella serata di Champions League

conquista così il primato solitario nel gruppo A

Di: Redazione Sardegna Live

Una vittoria e una sconfitta il bilancio italiano nella serata di Champions League. Al PalaSerradimigni Sassari supera il Turk Telekom Ankara per 92-89 e conquista così il primato solitario nel gruppo A a quota 14 dopo nove giornate, davanti agli stessi turchi e al Baxi Manresa, unica formazione a battere i sardi nelle ultime sette uscite in Champions.

Il Banco di Sardegna tornera' di scena in Europa nel 2020, nella trasferta belga del 7 gennaio col Filou Oostende. Trasferta tedesca amara, invece, per Brindisi, che cade alla Telekom Dome di Bonn per 101-93.

Seconda sconfitta in tre gare per l'Happy Casa, che resta cosi' ferma a 8 nel gruppo D.

Prossimo appuntamento per i ragazzi di Vitucci due giorni dopo la Befana, quando al PalaPentassuglia sbarcheranno i francesi dello JDA Dijon.