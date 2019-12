Fanghi fognari a Magomadas. Cocco e Lai (LeU Sardigna): “Tutelare l’ambiente”

I Consiglieri regionali: “Servono azioni di controllo e monitoraggio”

Di: Antonio Caria, fotografia tratta dal video pubblicato da Mauro Pili

“Da diverso tempo nel territorio del comune di Magomadas si registra un’intensa attività di macchine operatrici e mezzi pesanti che giornalmente trasportano,scarico e movimentano rifiuti speciali con spargimento sul terreno naturale, in alcuni casi anche con interramento, dei fanghi”.

Questa la posizione dei Consiglieri regionali di Liberi e Uguali Sardigna, Daniele Cocco ed Eugenio Lai, che hanno presentato, questa mattina, una mozione al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale all’Ambiente, Gianni Lampis, dopo il video-denuncia pubblicato ieri dal leader di Unidos, Mauro Pili.

A loro modo di vedere, “È fondamentale la massima tutela dell’ambiente nello svolgimento delle attività di recupero e smaltimento di qualsiasi rifiuto di provenienza urbana o speciale sia di natura pericolosa o non pericolosa, devono essere messi in atto di tutti gli accorgimenti e le misure di mitigazione necessarie per il contenimento degli impatti sulle componenti atmosfera, suolo e sottosuolo, ambiente e idrico, vegetazione e fauna”.

Cocco e Lai chiedono di “Limitare/interrompere il conferimento dei fanghi anche in merito alle segnalazioni da parte dei cittadini, e di alcune testimonianze video, su possibili inquinamenti ambientali e sui disagi di natura visiva, acustica e olfattiva”.

Infine chiedono “Un'azione di controllo e monitoraggio, anche in collaborazione con le Autorità e gli Enti preposti, allo scopo di prevenire condotte lesive dell'ambiente e della salute dei cittadini”.