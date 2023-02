Alghero. Scontro fra due auto in località Rudas: soccorso dei Vigili del Fuoco

I conducenti sono stati soccorsi. Intervenuti anche 118 e polizia stradale

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio, intorno alle 16.30, i Vigili del Fuoco del Comando di Sassari sono intervenuti ad Alghero, in località Rudas, per un incidente stradale.

Per cause da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Sul posto inviata squadra dalle sede di Alghero, che ha messo in sicurezza la zona interessata dall'evento e le vetture.

Illesi i conducenti delle auto rimaste coinvolte nello scontro. Presenti anche operatori del 118 e Polizia stradale.