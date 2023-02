Addominali, come allenarli in maniera completa

Quali sono quindi gli esercizi da fare in allenamento per stimolare in maniera completa questo gruppo muscolare? Vediamoli insieme

Di: Matteo Pusceddu

Tra gli obiettivi più comuni di chi inizia ad allenarsi non manca sicuramente l’obiettivo di avere un addome in vista.

É importante premettere che avere un addome in vista o “scolpito” significa non avere uno strato di grasso tale da coprire questo gruppo muscolare.

Quindi è importante capire che per avere un addome visibile non è sufficiente allenarlo, ma sarà necessario dimagrire attraverso un allenamento completo di tutto il corpo e un'alimentazione adeguata, per eliminare il grasso che ricopre i muscoli addominali.

Ci tengo anche a specificare che non è possibile eliminare il grasso addominale attraverso esercizi mirati, ma il dimagrimento è sempre un processo globale e dipendente dalla dieta, dall’allenamento e dallo stile di vita.

Pertanto non è possibile sviluppare un allenamento che vada a eliminare solamente il grasso addominale in maniera selettiva, ma è possibile sviluppare un allenamento che vada ad allenare in maniera completa tutto il corpo, dimagrendo in maniera globale, anche grazie all’alimentazione.

Per allenare in maniera completa i muscoli addominali è importante conoscere le loro funzioni per poterle sfruttare tutte, in modo tale da avere uno stimolo completo di questi muscoli.

Quali sono quindi gli esercizi da fare in allenamento per stimolare in maniera completa questo gruppo muscolare?

Esercizi isometrici

Gli esercizi isometrici come la hollow position o il plank sono esercizi in cui è previsto il mantenimento della posizione statica per un tempo prestabilito. Sono esercizi che stimolano la muscolatura addominale in maniera globale, che lavora appunto per mantenere la posizione richiesta dall’esercizio stesso.

Crunch e sit up

I crunch prevedono un movimento di flessione toraco-lombare, che spiegato in maniera semplice è quel movimento che ci permette a partire da una posizione in cui siamo sdraiati a terra e con le spalle poggiate sul pavimento, di sollevare le spalle da terra andando a “curvare” il tronco grazie alla contrazione dei muscoli addominali.

Il sit up è invece un movimento a cui si associa al movimento del crunch, anche una “flessione dell’anca”. Cosa significa? Significa che oltre a sollevare le spalle da terra andremo a sollevare tutto il busto da terra passando da una posizione sdraiata a una posizione seduta.



Reverse crunch

Il reverse crunch prevede sempre una flessione toraco-lombare, non con come nel crunch dove il tronco va verso le gambe, ma all’inverso con le gambe che vanno verso il tronco. Per permettere il movimento di flessione toraco-lombare è importante che il bacino si sollevi da terra.



Crunch incrociati

In questi esercizi viene associato al movimento del crunch anche una torsione del busto,andando a enfatizzare lo stimolo sui muscoli obliqui, che sono appunto muscoli rotatori del tronco.

Esistono ovviamente molti altri esercizi che permettono di stimolare la muscolatura addominale, ma già inserire gli esercizi elencati sopra permetterà di avere uno stimolo completo degli addominali nel contesto dell’allenamento “fitness”.

Inserisci quindi questi esercizi nei tuoi allenamenti per allenare gli addominali in maniera completa e non dimenticarti che se vuoi avere un addome in vista devi focalizzarti su un allenamento completo di tutto il corpo e, se hai bisogno di dimagrire, avere un'alimentazione adeguata.