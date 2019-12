Natale a San Nicolo d'Arcidano, tra i sentieri musicali e culturali della Sardegna

Il 21 e 22 dicembre concerti itineranti e suoni della tradizione aspettando le festività

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà un fine settimana all'insegna della musica e delle sonorità tradizionali quello che nasce sotto il nome di "Natale a San Nicolò d'Arcidano".

Nel centro dell'Oristanese, sabato 21 dicembre, alle 16.30, andrà in scena il concerto itinerante nelle vie del centro storico e tra i mercatini di Natale. Per l'occasione si esibiranno Roberto Tangianu alle launeddas, Carlo Crisponi voce e Peppino Bande all'organetto accompagnati dalle coppie in abito tradizionale del Gruppo Folk Arcidanese.

Domenica 22 dicembre la festa continua. Alle 16.30 le launeddas di Giuseppe Abis, l'organetto di Efisio Puddu e la fisarmonica di Mimmo Lussu regaleranno ai presenti bei momenti di festa in compagnia. Una imperdibile serie di appuntamenti per chiudere al meglio questo 2019.