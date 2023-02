Uri. La scuola media verrà intitolata a padre Giuseppe Pinna-Mulas S.J.

Il 28 febbraio prossimo è in programma la cerimonia

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione del duecentesimo anniversario dalla morte di Padre Giuseppe Pinna- Mulas S.J. il prossimo 28 febbraio alle 11 l’amministrazione comunale di Uri, di concerto con l’Istituto Comprensivo Grazia Deledda Usini-Uri, la Biblioteca comunale di Uri "Giovanni Maria Cherchi" e la Parrocchia N.S. della Pazienza, ha organizzato la cerimonia di intitolazione della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Il 28 febbraio 1823, all’età di 82 anni, moriva a Sassari nella propria stanza del Collegio gesuitico Padre Giuseppe Pinna-Mulas S.J. Urese, già professore di Teologia Morale della Regia Università Turritana e più volte preside nonché rettore del Real Convitto Canopoleno di Sassari. La sua vita fu dedicata interamente alla formazione dei più giovani, istruendone parte all’interno dell’istituzione scolastica prima e accademica poi, nei collegi più antichi della Sardegna. Per le stesse si prodigò utilizzando anche risorse economiche proprie al fine di dar seguito al testamento spirituale di Mons. Canopolo fondatore del Convitto.

Conosciuto anche per le sue doti di valente oratore - le quali vennero riportate anche da cronisti dell’epoca- si seppe distinguere tra le più alte cariche dello Stato Sardo. “La sua memoria si perse, ma nonostante il tempo trascorso, attraverso questo atto del Sindaco e dell’Amministrazione comunale lo vogliamo ricordare” commentano dall’amministrazione comunale di Uri che con questa iniziativa intende proseguire “il percorso di valorizzazione dei personaggi che hanno contribuito a dare lustro al nostro paese, con diverse riconoscenze in Sardegna e non solo”.