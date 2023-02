Aggressione a Quartu, il fermato è un giovane di 24 anni

Confermata l'accusa di tentato omicidio. Le condizioni della vittima sono sempre molto gravi

Di: Redazione Sardegna Live

È un 24enne di Quartu, Alessio Piludu, il giovane fermato dai carabinieri con l'accusa di aver pestato e ridotto in vita un 46enne, anche lui di Quartu, Luca Lobina, ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale Brotzu. L'accusa per Piludu, già noto alle forze dell'ordine, è di tentato omicidio.

Le condizioni della vittima sono sempre molto gravi, la prognosi rimane riservata. L'uomo, colpito al volto anche con un oggetto metallico, è stato trovato disteso nel parcheggio del cimitero con il viso coperto di sangue.