Fanghi fognari provenienti dalla penisola interrati a Magomadas, la denuncia di Mauro Pili

Il leader di Unidos ha pubblicato un video per documentare la vicenda

Di: Redazione Sardegna Live

E' una denuncia eclatante che è stata ripresa dai media nazionali quella del leader di Unidos Mauro Pili, che parla di fanghi fognari provenienti dal sud della penisola e interrati nel territorio di Magomadas.

L'ex governatore della Sardegna ha diffuso sui social un video sostenendo di aver ulteriore materiale che darebbe forza alla denuncia.

"Un escavatore realizza un buca profonda, non meno di due metri - spiega Pili -, poi tutto il fango putrido che non arriva dalla Sardegna ma dal continente, Campania e Puglia, via mare attraverso Olbia e Cagliari, viene scaricato nella buca".

E continua: "La gente di Magomadas non è più disposta ad accettare questo attacco vile alla natura".

Secondo Pili "si stanno trattando fanghi per quantità superiori a quelli che la Sardegna produce. Tutto questo nel silenzio assoluto".