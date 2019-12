Precipitazioni e temporali: allerta meteo in Sardegna

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico

Di: Redazione Sardegna Live

È in vigore dalle 9 di questa mattina fino alla mezzanotte un'allerta meteo in Sardegna per possibili forti precipitazioni e temporali.

La Protezione civile ha diramato un avviso di criticità ordinaria per rischio idrogeologico. Le precipitazioni interesseranno l'Isola con particolare incidenza sui settori orientali e meridionali. Il fenomeno sarà localmente molto elevato sul settore orientale, dove si prevedono possibili temporali forti.

Secondo le previsioni, domani la situazione tenderà a un leggero miglioramento, mentre venerdì una seconda perturbazione porterà rovesci e temporali. Meglio nel weekend, con maggiori spazi soleggiati.