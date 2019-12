Piogge e temporali, diramato l’avviso di condizioni meteo avverse

La validità è dalle 11.00 alla mezzanotte di domani

Di: Antonio Caria

Piogge e temporali in arrivo in Sardegna. A questo proposito, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse che sarà valido dalle 11.00 alle mezzanotte di domani 18 dicembre.

Secondo le previsioni, a partire dalla tarda mattinata e per le successive 13 ore, si svilupperanno precipitazioni a carattere convettivo sulla Sardegna che interesseranno, principalmente, i settori meridionali e orientali. In quest’ultimo potranno essere localmente elevate, con possibili isolati forti temporali.

Inoltre è stato anche diramato un avviso di criticità moderata (allerta arancione) per rischio idrogeologico e ordinaria (allerta gialla) per rischio idrogeologico per temporali e idraulico il Flumendosa-Flumineddu. Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico in Gallura, Campidano e Iglesiente. La validità sarà dalle 9.00 alla mezzanotte di domani.