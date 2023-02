Omicidio a Cagliari, trovate le armi del delitto

Recuperate nella zona di via Koch, vicino la tessera bus della vittima

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state ritrovate questa mattina le possibili armi utilizzate per uccidere Venerato Sardu, l'uomo di 75 anni colpito a morte venerdì notte nella sua casa di via Ogliastra, nel quartiere di Is Mirrionis. Si tratta di un coltello e un martello con tracce di sangue.

Il collegamento con il delitto è rappresentato dal rinvenimento, a poca distanza, anche di una tessera del bus intestata proprio alla vittima. Il ritrovamento potrebbe offrire agli inquirenti nuovi elementi per ricostruire quanto accaduto una settimana fa nella palazzina a poche decine di metri dall'ospedale Santissima Trinità. Ma saranno i rilievi degli specialisti a dire l'ultima parola sulle tracce trovate su coltello e martello.

Le telecamere all'ingresso dell'appartamento di Sardu collocano il 52enne di Cagliari, Fabrizio Congiu, sul luogo del delitto. Lo stesso Congiu era stato arrestato dai carabinieri a poche ore dalla scoperta del cadavere. Era stata la figlia di Cardu, preoccupata per le mancate risposte del padre alle chiamate al telefonino, a richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco per forzare il portoncino dell'abitazione. Venerato Sardu era stato trovato disteso, senza vita, in una pozza di sangue. Le ferite alla testa non lasciavano dubbi: era stato ucciso.

La vittima viveva al piano terra, il presunto assassino all'ultimo piano. Congiu era in affitto o ospite in un appartamento dello stesso Sardu. Il movente è ancora da chiarire. Forse una discussione legata proprio all'uso dell'appartamento, o forse il presunto assassino stava cercando soldi. Sardu, che lo conosceva bene, avrebbe aperto la porta. Poi l'aggressione e quindi la fuga.