Budoni. Droga, semi di marijuana e materiale per il confezionamento: una denuncia

Proseguono le indagini, iniziate tre mesi fa con il ritrovamento di tre piantagioni di marijuana

Di: Redazione Sardegna Live

Le indagini erano partite lo scorso mese di agosto, a Budoni, dopo il ritrovamento di tre piantagioni di marijuana. Ieri (16 dicembre) una prima svolta con una denuncia.

I militari hanno eseguito quattro perquisizioni, delegate dalla Procura della repubblica di Nuoro, nei confronti di altrettante persone, nei territori di Lodè e Budoni.

Le operazioni sono state svolte dai carabinieri delle compagnie di Siniscola e Bitti.

Un 40enne di Budoni è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa dell’uomo i carabinieri hanno sequestrato 10 grammi di marijuana, 36 semi della stessa sostanza e del materiale per il confezionamento delle dosi.

Sono stati poi sequestrati i cellulari e un computer appartenenti agli altri tre indagati.