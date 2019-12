Porto Torres. Il Comune tutela gli animali: “Stop ai botti previsto dal regolamento comunale”

I trasgressori saranno puniti con multe da 25 a 500 euro

Di: Antonio Caria

Il Comune di Porto Torres ha ricordato che è in vigore, anche in occasione delle festività invernali, il regolamento per la tutela, detenzione e conduzione degli animali.

Come previsto dall’articolo 8 (punto 17) “Su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo. Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o aperti fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti”. Le sanzioni andranno dai 25 ai 500 euro.