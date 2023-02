Fishball: “Devo abortire per la seconda volta e non potrò più avere figli”

L’influencer e Suicide Girl sarda Felisja Piana, originaria di Valledoria, accusa l’ex di averla “volutamente messa incinta perché ricca e famosa”

Di: Alessandra Leo

Felisja Piana, influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram e Suicide Girl sarda di 28 anni, originaria di Valledoria, ha raccontato attraverso una diretta sui social il dramma che sta vivendo ormai da mesi.

“Sono incinta da tre mesi. Adesso dovrò abortire. Non volevo abortire. In realtà io lo volevo tenere questo bambino. Sono costretta ad abortire nonostante ci sia il 90% del rischio che io rimanga sterile a vita. Pensate quanto possa avermi fatto male questa persona”. La persona a cui si riferisce è il suo ex che lei si mostra intenzionata a denunciare pubblicamente per averle fatto del male a livello fisico, psicologico ed economico.

Come informano alcune testate, l’influencer accusa l’ex compagno di averle sfondato la porta di casa, di averle rubato dei soldi, di averle mentito, di averla tradita e di averla messa incinta volutamente per ben due volte, nascondendole di avere inoltre delle malattie sessualmente trasmissibili per le quali si è dovuta curare, perché “lei è ricca e famosa” e lui avrebbe voluto “sistemarsi”

Fishball si mostra turbata in particolar modo perché molto probabilmente non potrà mai più avere figli nella sua vita, dato che lui l’avrebbe resa sterile: "Questa persona mi ha rovinato l’esistenza, perché io non potrò mai più avere figli in vita mia. Mi ha messo incinta di proposito per due volte. Non gli era mai successo in 24 anni, ma con Fishball ricca e famosa ti è capitato due volte! La prima volta ho abortito a Miami e sono stata malissimo. La seconda volta mi è stato detto che se lo facessi rimarrei sterile". Felisja ha deciso comunque di interrompere la gravidanza per non avere niente a che fare con il suo ex.