Rubano un drone all’Unieuro, coppia di pregiudicati in manette

Sul posto la Volante del Commissariato di Quartu

Di: Alessandro Congia

Una chiamata, tramite la linea 113 del Commissariato di Polizia di Stato di Quartu S. Elena, da parte delle guardie giurate in servizio presso il centro commerciale Millennium, ha allertato le Volanti, coordinate dal dirigente Fabrizio Selis.

I vigilantes avevano appena bloccato una coppia di individui, sorpresa a rubare un drone del valore di circa 500 euro dal punto vendita Unieuro. Sul posto è stato inviato un equipaggio della Squadra Volante che, dopo aver preso contatti con il personale di vigilanza, hanno identificato i due ladruncoli: si tratta di Raffaele Rossi, 40enne quartese e Nicoletta Spano, 38enne cagliaritana, entrambi pregiudicati ben noti alle Forze di Polizia.

I poliziotti hanno subito visionato le immagini delle telecamere del punto commerciale e hanno visto che i due, dopo aver reciso il cavo d’acciaio di sicurezza e rimosso il sistema anti taccheggio, hanno sottratto il l’oggetto e una volta usciti lo hanno posizionato all’interno della loro Fiat 600 parcheggiata lì fuori.

Difatti i due sono stati trovati in possesso degli attrezzi utilizzati per la rimozione dei sistemi di antifurto. Rossi e Spano sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato e sono stati accompagnati presso le loro rispettive abitazioni per essere poi presentati all’udienza direttissima che si è svolta nella mattina di ieri.