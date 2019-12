Bolotana diventa “Plastic Free”

Il Comune aderisce all’iniziativa del Ministero dell’Ambiente

Di: Antonio Caria

Anche il Comune di Bolotana sarà “Plastic Free”. Il Consiglio comunale ha, infatti, dato il via libera all’adesione alla all’iniziativa del Ministero dell’Ambiente “#PFC Plastic Free Challenge”.

La ratifica è arrivata nei giorni scorsi nel corso dell’ultima seduta consiliare. “Considerato – si legge nella delibera – che le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione e introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse”.

In base alla deliberazione, il comune cercherà “Di attivarsi per eliminare, in maniera graduale e per quanto possibile, i prodotti plastici dal palazzo comunale, dando mandato ai Responsabili dei Servizi di interrompere gli acquisti in materiale plastico “vergine” privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata”.