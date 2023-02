Sarroch. Eredita la casa e trova due bombe

Sul posto sono intervenuti gli artificieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari sono intervenuti a Sarroch per far brillare due bombe che un uomo ha trovato in un’abitazione che ha ereditato.

Si trattava di una bomba a mano Breda 35, vuota e completamente inerte, e una bomba da mortaio Brixia 35 da guerra, verosimilmente ancora attiva e dotata delle sicurezze maneggio e trasporto.

Le successive analisi eseguite dagli artificieri non hanno permesso di appurare l’effettiva presenza carica esplosiva interna o meno e dopo aver avuto il via libera di Prefettura e autorità giudiziaria gli ordigni sono stati fatti brillare.