Nuoro. Due studentesse investite sulle strisce pedonali all’uscita da scuola

Stavano attraversando sulle strisce pedonali. Una è stata trasportata in codice rosso per un trauma alla testa

Di: Redazione Sardegna Live

Due studentesse del liceo classico Asproni di Nuoro sono state investite da un'auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Trieste, all'uscita dalla scuola.

Soccorse dai medici del 118, entrambe sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco: una in codice rosso per un trauma alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita, l'altra con una frattura a una gamba. L'automobilista che le ha travolte, un anziano, si è subito fermato: "Non le ho viste", ha ripetuto più volte.