A Ghilarza è tempo di Arti e Sapori

Domenica 22 dicembre la decima edizione

Di: Lucia Pes

Sono oltre cento gli espositori e hobbisti che hanno accolto l’invito della Pro Loco di Ghilarza per la decima edizione di Arti e Sapori, e che daranno vita a oltre 2 chilometri di mostra en plein air lungo il corso della cittadina del Guilcer. Produzioni artistiche, artigianali ed enogastronomiche all’insegna della qualità, saranno la cornice dei tanti appuntamenti in programma domenica 22 dicembre.

Si inizia alle 10 con l’apertura degli stand espositivi. Alle 11.30, invece l’appuntamento è doppio con l’intrattenimento dedicato ai bambini con babbo Natale e la presentazione e il reading musicale del libro “Marmaglia”di Emanuele Pittoni presso il Sax Caffè, in cuil’autore dialogherà con Francesco Bachis, antropologo e musicista. SI prosegue nel pomeriggio tra concerti itineranti e i suoni della tradizione a cura di Carlo Boeddu, Carlo Crisponi e Giuseppe Cillara. Alle ore 15.00 presso la Torre Aragonese verrà presentato il libro “Banditi a Orgosolo” di A. Floris, mentre alle ore 17.00 all’Agorà sarà possibile visitare la mostra di pittura con accompagnamento musicale. Per concludere alle ore 21 si terrà presso la Chiesa parrocchiale il concerto Gospel.

Grande attenzione è stata riservata dagli organizzatori anche ai percorsi culturali di cui Ghilarza dispone, nell’arco di tutta la giornata i monumenti locali saranno aperti e sarà possibile visitare: la Torre Aragonese, casa Gramsci e la Chiesa Parrocchiale. Immancabili anche le proposte culinarie, per l’occasione sarà possibile degustare i prodotti tipici e non nei numerosi punti ristoro.

“Il commercio racchiude valori, saperi e tradizioni rappresentando un presidio importante per il nostro paese, ecco perché riteniamo sia fondamentale promuovere iniziative a sostegno del commercio stesso in tutte le sue forme – dichiara il direttivo della Proloco – “Arti e Sapori” nasce appunto in quest’ottica e con questo obiettivo, auspicando a quella sempre più numerosa affluenza che di anno in anno ha consolidato fortemente il rinnovo dell’evento, giunto quest’anno alla decima edizione”

Hanno collaborato al progetto l’amministrazione comunale, il servizio civile nazionale il Rotary Club centro Sardegna.